İhmal tespit edildi

Çanakkale'de, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazanın inceleme raporu ortaya çıktı. Kamyonun tonaj aşımı yapmadığı belirlendi. Söz konusu araca son 2 yılda ehliyetsiz, brandasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza uygulandığı bildirildi.

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkisinde Ezine'den Çanakkale yönüne giden Oktay Batır’ın kontrolünü yitirdiği tomruk yüklü kamyon, refüjü geçerek karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomrukların yola savruldu. Bu sırada Ezine yönüne giden otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan yolcu otobüsü, tomruklara çarpıp, savrularak şarampole girdi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 24 yaralıdan 3’e de kurtarılamadı.

Kazanın inceleme raporu da çıktı. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi.

Söz konusu kamyona 30 Mayıs 2024’te, 'Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek' ve 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’tan, 9 Nisan'da ise 'Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma' suçlarından ceza yazıldığı bildirildi. Ayrıca 13 Nisan'da da yine aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan yine ceza kesildiği belirtildi.

Öte yandan, 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsün ise geçmişe ait hiçbir cezası olmadığı, şoförü Mehmet Altınok'a ise 11 Ekim 2024 tarihinde Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan ceza yazıldığı kaydedildi.

