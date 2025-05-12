Öldürecekti

Suna ERDEN

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Emin Taşlıtarla (23), kendisiyle dalga geçtiği gerekçesiyle iş arkadaşı M.Y.’yi (E-24) bir kez göğüs altından, iki kez sırtından bıçakladı. Olayda yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde M.Y.’yi hoşlanmadığı şaka yaptığı için bıçakladığını söylediği aktarıldı.

Soruşturma amaçlı zanlı hakkında 3 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis; zanlının 'katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma' suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis; olayın 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.40’ta Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin düzenlediği bahar şenliklerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; şenliklerde güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Emin Taşlıtarla'nın kendisiyle alay ettiği gerekçesiyle aynı yerde güvenlik görevlisi olan M.Y.’yi üzerinde taşıdığı 15 santimlik bıçakla yaraladığını belirtti. Polis; sol göğüs altına bir kez ve arka sırt kısmına iki kez bıçak darbesi alan M.Y.’nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalesinin ardından cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis; zanlının tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Tedavisi sürüyor

Polis; hastanede tedavisi süren M.Y.’nin, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Polis; zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Savcı Hasan Boşnak; polise soru yöneltti. Polis; zanlının istemediği şaka yapıldığı için söz konusu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Boşnak; meselenin ciddi olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

