“KKTC’de rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlık var mı?”

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yolsuzluk, rüşvet ve sahtekarlık suçlarının arttığına inanan KKTC vatandaşları, bunun daha çok ‘zenginleşme’ hırsından kaynaklandığını düşünüyor. Son zamanlarda bazı siyasilerin adının karıştığı suçların aydınlatılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, lüks yaşam sürenlerin gelir kaynağının araştırılmadığına dikkat çekiyor.

Nüfusun arttığını, vatandaşların önemli bir bölümü geçim sıkıntısı çekerken, bir kesimin sınırsız harcama yapabildiğini belirten vatandaşlar “görünen köy kılavuz istemez” diyerek, yargıya intikal eden olayların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini söylüyor.

Ne dediler?..

Hasan Kahraman

“Kıbrıs’ta rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlığın çok fazla arttığını düşünüyorum. Birçoğu çalışmadan alın teri dökmeyip kolay yoldan zengin olmaya çalışan çok fazla insan var. Bu tür olayların artışının nedeni kolay yolu tercih etmeleri ve tanınmamışlık nedeniyle bütün kaçakların buradaki yöneticilerle iş birliği yaparak bu işleri yapmalarından dolayıdır. Bu ülkede adaletin olmadığına inanıyorum.”

Ömer Sarıoğlu

“Kıbrıs’ta rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlığın arttığını düşünüyorum. Bir sürü rüşvet haberleri var ve dairelerde olan olaylar bize gösteriyor ki bu memleketin dingili koptu. Yolsuzluk aldı başını gidiyor ve yolsuzluk yapan kişiler toplumda normalleştiriliyor. Yıllardır bu tür haberleri duyuyoruz. Rüşvet aldığı bilinen çok insan var ve umurları olmadan hala halkın içinde dolaşıyorlar.”

Ömer Kunt

“Kıbrıs’ta rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlığın arttığına elbette inanıyorum. Basına yansıyanlar kadar yansımayanlar da var ve bu kadar lüks bir toplum beni bireysel olarak düşündürüyor. Bu tür olayların artmasının nedeni insanların bu olaylara yönelmesi ve önlem alınmayıp yapanın yanına kaldığı için insanların teşvik olmasından kaynaklanıyor. Beklentim ülkede temiz eller operasyonu ile bu tür olayların sonlandırılmasıdır.”

Faruk Uzkan

“Kıbrıs’ta rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlığın arttığına inanıyorum. Bu düzenden kaynaklanıyor. Eğer ki bir yerde düzensiz çalışmalar varsa orada yolsuzluklar vardır demektir ve gidişatımız hiç iyi değildir. Bu tür olayların ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Diğer yandan eğitimsizliğin de getirdiği olumsuzluklar nedeniyle bu tür olaylarda ciddi artışlar vardır.”

Hasan Kebapçı

“KKTC’de rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlığın ciddi oranda arttığını düşünüyorum. Ülkede yaşananlar bize gösteriyor ki yolsuzluk ve rüşvet gibi olaylar artık daha fazla yaşanıyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bu tür olaylardaki artışın nedeni artan nüfus, başıboşluk ve daha birçok olumsuzluktur. Memlekette adamına göre kanun işliyor.”

Turhan Teksoy

“Kıbrıs’ta Rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlık bana göre artmıştır. Genelde insanlar tanıdık falan bulmazsa iş yaptıramıyor. Bu tür olayların artmasının nedeni bana göre ekonomik sebeplerdir. Ekonomik sıkıntılar insanları bu tür olaylara yöneltiyor. Düzgün bir sisteme oturtulmalı çünkü bu konular başını alıp giderse kimse önüne geçemez.”

İlhan Kırsal

“Bir ülkede hür yaşayabilmek için ben inanıyorum ki siyasetine karışmamak gerekiyor. Bu ülkede yolsuzluk, rüşvet ve sahtekarlık olayları arttı deniliyor ancak ben belgesi olmayan hiç bir şeye inanmıyorum. Belgesi ile ortaya çıkan bu tür olaylar ise zaten gerekli cezalara çarptırılıyor.”

Nazım Kurumanastırlı

“KKTC’de yolsuzluk, rüşvet ve sahtekarlığın arttığını düşünüyorum. Bu tür olayların arttığına inanmamın nedeni Kıbrıs’ta insanların yarısı aç yarısı da haddinden fazla yoktur. Bu tür olayların artmasının nedeni yapanın yanına kalmasıdır. Siyasetle uğraşanlar bu ülkeyi bu hale getirdi.”

Mustafa Sönmez

“Kıbrıs’ta rüşvet, yolsuzluk ve sahtekarlık olaylarının çok fazla arttığına inanıyorum. İşlenerek kazanılacak paralar değil bu paralar. Ben 30 yıldır gece gündüz çalışıyorum. İki tane TIR’ım var ve iki taneyi 3 tane yapamadım. Bu noktada hiç kimseden hiçbir beklentimiz de yoktur.”

Ahmet Erşan

“Kıbrıs’ta yolsuzluk, rüşvet ve sahtekarlığın arttığına inanıyorum. Bu tür olayların artmasının nedeni her milletten insanın bu memlekette var olmasıdır. Beklentimiz bu noktada gerekli çalışmaların yapılmasıdır.”

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025, 09:47