İhale sonuçlandı

Amcaoğlu, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında faaliyete geçecek Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı’nın KKTC'de ürünlerin güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesi için kritik bir rol oynayacağını açıkladı.

5 adet bölüm kurulacak

Bakan Amcaoğlu, bakanlığına bağlı basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de ürün güvenliği ve metroloji alanında faaliyet gösterecek Ürün Güvenliği ve Metroloji Laboratuvarı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bakan Amcaoğlu, “Gerekli ihale süreci tamamlandı. Bu laboratuvar, ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu denetlemek, ölçüm ve kalibrasyon hizmetleri sunmak amacıyla kuruldu ve 2025 yılı ikinci yarısında faaliyete geçecek” dedi.

“Laboratuvar kapsamında, bu aşamada 5 adet bölüm kurulacak; daha sonraki aşamalarda laboratuvar sayısı ve kapsamı genişletilebilecek” diyen Bakan Amcaoğlu, ilk aşamada Uzunluk Laboratuvarı, Oyuncak Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Kimyasal Laboratuvarı ve Metroloji Laboratuvarı’nın faaliyete gireceğini belirtti.

Ürün güvenliği nedir?

Bakan Amcaoğlu, ürün güvenliğinin ne olduğu ile ilgili olarak da şunları ifade etti:

“Ürün güvenliği, piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması ve güvenli olmasıdır. Güvenli ürün, normal kullanım koşullarında tüketiciler için risk taşımayan ya da kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami koruma sağlayan üründür.

Ürün güvenliği, üretici, yetkili temsilci ve ithalatçının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilmediği, kamu kuruluşları tarafından ithalat aşamasında, ürünlerin piyasaya arzı sırasında veya ürünler piyasada iken denetlenir.

Denetimler, ürünlerin teknik mevzuata uygunluğunu, güvenli olup olmadığını kontrol eder. Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılması, geri çağrılması veya bertaraf edilmesi gibi tedbirler alınır.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin güvenli olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, ürünlerin her koşulda asgari güvenlik gereksinimlerini karşılamasını zorunlu kılar ve güvenlik gereksinimlerini karşılamayan ürünlerin piyasada bulundurulması yasaktır. Teknik düzenlemelere uygun ürünler, genellikle CE işareti ile işaretlenir ve bu işaret ürünün güvenli olduğunu gösterir.”