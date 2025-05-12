Umut ve ilham oldu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, RoboFest 2025’in Gönyeli’de bilim, yaratıcılık ve coşkuyla gerçekleştiğini duyurdu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, adamızın en kapsamlı STEAM festivali olan RoboFest 2025’in 12 Mayıs Pazar günü Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştiğini açıkladı.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak ev sahipliğini yapmaktan gurur duydukları bu anlamlı etkinlikte, 250 öğrenciden oluşan 25 takımın projelerini sergilediğini ve bini aşkın izleyicinin festivale katıldığını belirtti.

Bu yılın teması olan “RoboFest Junior – Engelsiz Lunapark” kapsamında, çocukların yaratıcılıklarıyla hazırladığı projelerin büyük beğeni topladığını ifade eden Amcaoğlu, engelsiz bir dünya fikriyle hazırlanan çalışmaların herkese umut ve ilham verdiğini söyledi.

Etkinliği düzenleyen Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’ne, organizasyonun koordinasyonunu üstlenen Proje Koordinatörü Mert Balın’a, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara ve katılım gösteren misafirlere teşekkür eden Başkan Amcaoğlu, projelerine emek ve kalplerini katan tüm çocukları da ayrı ayrı tebrik etti. Günün en özel anlarından birinin, çocukların emeğine tanıklık eden annelerin gözlerindeki gurur olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, bu vesileyle tüm annelerin Anneler Günü’nü de içtenlikle kutladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak her zaman çocukların, bilimin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

