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Keyifli anlar yaşandı

Akçaylı kadınlar Anneler Günü etkinliğinde doyasıya eğlendi

Keyifli anlar yaşandı
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Ömer KADİROĞLU
Güzelyurt’a bağlı Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü ve Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ADER) iş birliğinde Rauf Denktaş Parkı’nda Anneler Günü etkinliği düzenledi. Etkinliğe Akçay köyünde ikamet eden annelerin yanı sıra Akçaylı olup başka bölgelerde yaşayan anneler de katıldı. Etkinlikte yemekler yendi, şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Güzel bir anneler günü yaşayan Akçaylı kadınlar gönüllerince eğlendi. Grup Nostalji şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirildi. Gecenin sonunda ise birçok işletmeden alınan hediyeler annelere verildi. 
 

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