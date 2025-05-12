Tetikçi yakalandı

Çatalköy'de Mersinli Sokak üzerinde bulunan bir eve doğru 4 el ateş açıldı. Kurşunlar evin bahçesinde park halinde bulunan araca isabet etti. Kaçmaya çalışan tetikçi kısa sürede yakalandı. Tetikçinin 21 yaşında olduğu belirtildi.

Çatalköy’de dün öğlen saatlerinde yankılanan silah sesleri paniğe neden oldu. Bir evin bahçesinde park halindeki Range Rover marka araca 4 el ateş eden şahıs Girne Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube’de görevli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki G.M., dün saat 13.00 sıralarında

tabanca ile henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü, Mersinli Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarının dış kısmından, evin bahçesinde park halinde bulunan araca ateş açtı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kurşunların isabet ettiği araçta maddi hasar oluştu.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda zanlı G.M. tespit edilerek tutuklandı. Zanlının bugün Girne’de mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

