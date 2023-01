Mayıs’ta her şey çok güzel olacak

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa’da konuştu. İmamoğlu “Bugünün iktidarı, verdiği cezayı ya da yaptığı bu müdahaleyi Ekrem İmamoğlu'na değil 16 milyon İstanbulluya hatta 86 milyon yurttaşımıza yapmıştır. Milli iradeyi yok saymıştır. Haysiyet mücadelemizi hep birlikte büyütelim istiyorum. Mayıs ayında her şey çok güzel olacak” dedi.

Bursa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

İmamoğlu'nun Bursa'daki ilk durağı Gemlik oldu. Esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu'na vatandaşlar “Siz dik durun biz arkanızda olacağız” sözleri ile destek verdi. İlçe meydanında Gemliklilere kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Bu bir haysiyet mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Adalet mücadelesidir. Bu mücadelenin sonucunda, ülkemizin her ferdinin kazanacağı bir mücadele olacak. Göreceksiniz 86 milyon insanımız kazanacak. Bu birlikteliğinizi bozmayın. Gemlik’te çok başarılı bir belediye başkanımız var. Arkasında güçlü duralım. Hep birlikte olalım. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında her şey çok güzel olacak” dedi.

İmamoğlu, Gemlik'ten Umurbey'e geçerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3.Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Mehmet Gazioğlu ile birlikte ziyaret etti. Bayar'ın kabri başında dua eden İmamoğlu, Umurbey Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Merhum Bayar'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile birlikte hem Kuvayı Milliye hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan İmamoğlu, “Bugün Celal Bayar isminin tam da olduğu yerde, ülkemizin hak, hukuk, adalet, demokrasi, mücadelesinden de bahsetmeden geçilmez. Rahmetli Bayar, sadece ülkemizin Cumhurbaşkanı, sadece Kuvayı Milliyeci, kurtuluş mücadelesinde mücadele etmiş, sonrasında ülkemizin gelişimine hem iktisadi hem diğer alanlarda hizmet etmiş birisi değil; aynı zamanda ülkemizin demokrasisine de çok özel hizmetleri olan bir insan. Çok partili sisteme geçiş ve sonrasında siyasi mücadelenin içerisinde olmuş, çağdaşlaşma anlamında adım atmış bir büyüğümüz” diye konuştu.