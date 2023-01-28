Bölünme yaratmayın

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete seslenerek, özel eğitim okullarında tam gün eğitime destek verdiklerini; ancak son derece hassas olan bu konunun bölünmeler yaratmayacak biçimde yönetilmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, “48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye'den öğretmen getirilmesi neden gündeme geliyor?” sorusunu da sordu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesini desteklediklerini; ancak son derece hassas olan bu konunun bölünmeler yaratmayacak biçimde yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Erhürman, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavda 48 özel eğitim öğretmeninin başarılı olduğunu ve görev beklediğini kaydetti, “Türkiye'den öğretmen getirilmesi neden gündeme geliyor?” sorusunu sordu.

Erhürman, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm kamu okullarında tam gün eğitim uzun bir süreden beri dile getirdiğimiz son derece yakıcı bir ihtiyaç. Bu bağlamda özel eğitim okullarında ikinci dönemde tam gün eğitime geçilmesini elbette destekliyoruz. Bu amaçla fiziksel altyapı ve diğer ihtiyaç alanlarında Türkiye'den maddi katkı yapılması da önemli. Ancak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olmuş 48 özel eğitim öğretmeni görev beklerken, Türkiye'den öğretmen getirilmesi neden gündeme geliyor?

Bu konu buradaki uzmanlarla/paydaşlarla hiç görüşülüp konuşulup planlanmadan neden Türkiye'den gelen Sn. Bakanın ziyareti üzerine adeta ayak üstü açıklanıyor? Tekrar söylüyorum: Özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesine tam destek veriyoruz. Ama hiç olmazsa bu son derece hassas ve önemli konuyu doğru zeminde ve yeni tartışmalar/bölünmeler yaratmayacak biçimde yönetmeyi becerin.”