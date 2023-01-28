Can suyunu çocuklar döktü

İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu bahçesine, çocuk ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı. İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Okul Müdürü Cenk Vamık ve öğretmenlerin yanı sıra Okul Aile Birliği’nin de yer aldığı etkinlikte, İskele Belediyesi’nin okula bağışladığı 37 adet fidan toprakla buluşturuldu. Can suyunu çocukların verdiği etkinlikte, 15 zeytin, 10 harnup ve 12 jakaranda fidanı dikildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 10:50