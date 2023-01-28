35 bin lirayı  nakit ödedi

Girne’de gerçekleştirilen operasyonunda uyuşturucu kâğıtlarla yakalanan Tayfur Ateş ile Hasan Sarı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru İbrahim Toz, 18 Ocak 2023 tarihinde zanlı Tayfur Ateş’in uyuşturucu satışı yaptığını dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün evinin önünde park halindeki araçta tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan aramada araçta bir şey bulunmazken, araçta yolcu olarak bulunan Hasan Sarı’nın cebinde üzerinde uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini belirtti.

Polis, zanlıların ifade vermediğini, soruşturmaya yardım etmediğini de söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı Sarı’nın 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, Ateş’in ise 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

