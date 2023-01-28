Eski müsteşar yargılanıyor

Suna ERDEN

Suç ortaklarıyla birlikte 2017 yılında 4 parça devlet arazisine sahte ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı adına tapuladığı ve başkalarına satarak sahtekarlıkla para temin ettiği öne sürülen İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki dava devam ediyor. Sanık dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Duruşmada Girne İskan Dairesi’nde görevli Mustafa Demirege ve suç tarihinde Girne Tapu Dairesi çalışan Mehmet Eminel tanık olarak dinlendi. Demirege, mahkemede emare olan arsa ve konut değerlendirme formlarıyla ilgili bilgi verdi.

Demirege, Hüseyin Vasilyalı adına hazırlanan belgede tahsis edilen arazinin yüzde 25’nin turizm, geriye kalan kısmın tarım arazisi olarak değerlendirildiğini söyledi. Demirege, tarım arazisi ile ilgili değerlendirme kısmının Öztan Özenergün’ün yaptığını ve imzaladığını anlattı. Mehmet Eminel ise, polisin talebi üzerine Hüseyin Vasilyalı adına hazırlanan arazi değerlendirme formuyla ilgili araştırma yaptığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından dava 1 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Fındık neyle suçlanıyor

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun Amcaoğlu’nun yargılamasına ise henüz başlanmadığı öğrenildi.