Köy halkı sokağa döküldü

Ömer KADİROĞLU

Çayönü ve civar köylerdeki vatandaşlar dün saat 11.00’de Çayönü Kooperatifi önünde eylem yaptı. Çayönü Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına tepki gösteren Çayönü halkı dün eylem yaptı. Civar köylerden gelen vatandaşlar da eyleme destek verdi. Şirketler Mukayyitliği tarafından görevden alınan Başkan ve yönetim kurulu için dün saat 11.00’de kooperatif önünde toplanan vatandaşlar, karara tepki gösterdi.

Polis ekipleri olası bir taşkınlığı önleyebilmek adına alanda hazır bulundu. Eyleme bölge muhtarları, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği de destek verdi.

Bir süre kooperatif önünde bekleyen ve kooperatif binası camlarına üzerinde “Biz var ettik, siz yok edemezsiniz”. “Seçimle gelen seçimle gider”. “Kooperatifler siyaset yeri değildir” yazılı kâğıtlar asan eylemciler daha sonra basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada karardan vazgeçilmemesi halinde eylemin büyüyerek devam edeceği ifade edildi.

Ne dediler…?

Mustafa Naimoğulları (Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı)

“ Bu memleket sorma gir hanı değildir. Bu memlekette en iyi kooperatiflerden birisi olan Çayönü Kooperatifi’ni, maddi durumu iyi diye mukayyitlik hiçbir açıklama yapmadan arkadaşları görevden aldı. Hiçbir açıklama olmadan siz insanları görevden alamazsınız ve zor durumda bırakamazsınız. Bu kooperatife bu arkadaşlar geldiği günden beri kooperatif büyümüştür. Siz insanları bu şekilde orta yerde bırakamazsınız. Bilinçli olarak mevcut yönetimin görevden alıp, kendi adamlarını buraya getirecekler ve kooperatifin parasını yandaşlarına dağıtacaklar. Mukayyitlik açıklama yapsın, mukayyidi atayan Demokrat Parti Genel Başkanı açıklama yapsın. Hükümet bozulacaksa bozulsun bizi ilgilendirmez, onların kendi aralarındaki kavgalar bizi ilgilendirmez. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla bu kooperatife sahip çıkacağız.”

Mehmet Nizam (Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı)

“1959 yılında kooperatifleri kurduk ve kırsal sahip çıkarak bu günlere kadar geldi. Şu anda kooperatifler siyasilere yenik düşüyor ve kooperatifleri yücelten kalkındıran kırsaldaki vatandaşlar buna karşı çıkıyor. Bugün adanın en gözde kooperatifi olan Çayönü Kooperatifine böyle bir çamur atılması kabul edilir değildir. Eğer burada bir yolsuzluk ve adaletsizlik varsa çıkıp açıklasınlar. Biz siyasilere yenik düşmeyeceğiz. Kendi istedikleri adamları yönetim kurulu bakanı yapmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz.”

Mustafa Yeşilleme (Mağusa Muhtarlar Dermeği Başkanı ve İncirli Köy Muhtarı)

“Bu yapılanı bir hakaret olarak görüyoruz. Eğer bir hata varsa bunu açıklayarak görevden almaları gerekiyordu. Bu kooperatif adanın en gözde kooperatiflerinden biridir ve bu kooperatife karşı yapılan itibar zedeleyicidir. Bu yanlıştan en kısa sürede vazgeçilmelidir. Bir kooperatifin batması için uğraşıyorlar. Bir yanlış varsa açıklasınlar yoksa bu karardan derhal vazgeçsinler.”

Ferdi Amasyalı (Çayönü Köy Muhtarı)

“Köyümüz kooperatifine ve bölge halkına uygulanan bu tavrın yanlış bir tavır olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs’ta bu şekilde iyi durumda başka bir kooperatif yoktur. Ekonomik şartlarda en iyi olan kooperatifimizin insanlarının bu şekilde mağdur edilmesi kabul edilemezdir. Ekonomik yapısı ve işlevselliği çok iyi durumda olan bire kooperatife devletin el atması ve başka yönlere çekmeye çalışmasını asla kabul etmeyiz. Hiçbir açıklama yapılmadan başkan ve yönetimin görevden alınması doğru bir karar değildir. Kooperatife kişiler seçimle gelir ve seçimle değişir yukarılardan bir yerlerden birilerinin istemesine göre değil.”



