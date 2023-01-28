Projelere destek artırılmalı

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Romanya’nın Kıbrıs Elçisi Sorin Dan Mihalache ile görüştü.

Görüşmede belediyenin projeleri, Lefkoşa Rum Belediyesi ile ilişkiler, Kıbrıs konusundaki gelişmeler, Başkan Harmancı’nın önceki yıllardaki Bükreş temasları ve AB’nin Kıbrıs politikası ile Kıbrıs Türk toplumuna yaklaşımı konuları konuşuldu.

LTB Başkanı Harmancı, her platformda AB’nin Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerinde daha aktif rol oynaması gerektiğini dile getirerek yerel yönetimlerin ülkelerin ilerlemesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ve yerel yönetimler bazında da hazırlanan projelere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Harmancı Ankara temaslarını tamamladı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın daveti ile Ankara’da temaslar yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Açıklamaya göre, Harmancı ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelirken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile görüştü.

Temasları kapsamında Harmancı, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) da ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Ercan ile bir araya gelen Mehmet Harmancı, iki şehir arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusundaki fikirlerini paylaştı.