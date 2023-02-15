Mucize kurtuluşlar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde deprem afetinin 208. saatinde enkaz altında baba ile kızına sağ olarak ulaşıldı.

Umudun adı olan baba ile kızın sağlıklı olduğu görülürken ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Berat Yücel de, depremin 207. saatinde kurtarıldı.

35 yaşındaki Ayşegül Bayır, 206. saatte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki İsabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın. depremin 205. saatinde enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.

Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Ekipler bodrum kattan ses aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 203. saatinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu bir kadın kurtarıldı. Ekipler, Kahramanmaraş'ta 40 vatandaşın cansız bedeninin çıkarıldığı Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nda çalışma yaptıkları sırada, kapıcı dairesinin de altında bulunan bodrum kattan ses aldı.

5 kişilik aileden 2 kişinin hayatta olduğu belirlendi.

Enkazın neredeyse en dip noktasına inen ekipler, Hidayet Polat (24) isimli kadın ile eşi olduğu öğrenilen Muharrem Polat'ı (32) 203 saat sonra canlı olarak çıkarmayı başardı. Aile fertlerinden diğer 3 kişinin ise hayatlarını kaybettikleri belirtildi.



Madenciler enkazlarda "domuz damı" yöntemiyle hayat kurtarıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Mahallesi Selvi Apartmanı enkazında çalışma yapan Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler ve diğer arama kurtarma ekipleri, 26 yaşındaki Emine Akgül'e ulaştı.

Ekipler, öğretmen olduğu belirtilen Akgül'ü enkazdan 201 saat sonra kurtardı.

Akgül, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı.

Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi. Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi. Enes’ten çok kısa süre sonra da 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı.

AFAD, JAK, madenciler, Gölcük donanma kurtarma ekibi, Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, özel sivil toplum kuruluşları kardeşleri enkaz altından çıkarmak için çalıştı. Adıyaman'da Abdülmusa Caddesi'ndeki 6 katlı Fırat Sitesi B Blok enkazında sabah saatlerinde canlı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile Zonguldaklı madenciler 'Domuz damı' denilen yöntemle Muhammed Cafer Çetin’e ulaştı.

Depremzedeler gün ışığına çıkarıldı

Zonguldaklı madencilerin yanı sıra Kara Kuvvetleri Doğal Afetler Taburu, AFAD, UMKE, Tayvanlı arama kurtarma ekipleri, jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı operasyonla yaşam koridoru oluşturulmasının ardından Muhammed Cafer Çetin gün ışığına çıkarıldı.

Burada oksijen tüpü, serum ve termal battaniye hazır bulunduruldu. Halat yardımıyla kurtarma ekiplerince sedye ile taşınan Muhammed Cafer Çetin hastaneye kaldırıldı.

Muhammed’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.