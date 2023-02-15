Son çekiliş 21 Şubat’ta

Diyalog gazetesinin, okurlar için düzenlediği ‘Altın Kampanyası’nın dördüncü hafta talihlileri belli oldu.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle geçtiğimiz hafta iptal edilen çekiliş dün TV 2020’de canlı yayın sırasında Ömer Kadiroğlu ve Funda Bedir tarafından gerçekleştirildi.

Çekiliş sonucunda çeyrek altın kazanan 5 talihlinin isimleri şöyle:

1. Ömer Akcan Küçükkaymaklı

2. Nuray Ruso Alaniçi

3. Gülşen Zengin Vadili

4. Ayla Kocabıyık Mağusa

5. Ali Davulcuoğlu Maraş

Beşinci hafta çekilişi haftaya

Altın kampanyasının beşinci ve son hafta çekilişi ise 21 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Toplamda 10 kupon biriktiren okurlar, bunları 20 Şubat mesai bitimine kadar Diyalog Medya’ya gönderip, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Beşinci hafta talihlileri 21 Şubat Salı günü saat 15.30’da yine tv2020’de gerçekleşecek canlı yayında belirlenecek.

Diyalog Medya Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan, çeyrek altın kazanan okurların kimlik kartlarıyla birlikte kuruma bugün itibariyle başvurmaları gerektiğini söyledi. Ercan, 5’inci hafta kuponlarının en kısa sürede Diyalog Medya Grubu’na göndermeleri gerektiğini hatırlatarak herkese bol şans diledi.

Bu arada üçüncü hafta çekilişinde kazanan talihliler altınlarını aldı.