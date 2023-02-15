Taleplere olumlu cevap verilmeli

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olsa bile, üst makamlardan izin alma ihtiyacı duymadan bilimsel çalışma yapabilmesi ve yayın hazırlayabilmesi gerektiğini kaydetti.

Sendika, üniversitenin, bu anlamda, DAÜ’ye gelen taleplere dün de, bugün de, yarın da olumlu cevap vermesi, hatta bu konuda liderlik yapması gerektiğini belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, “Toplum olarak çok büyük bir acı yaşıyoruz. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve çocuklarımızın velilerini kaybettik. Toplum olarak yastayız” denilerek, bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve bu büyük acıyı yüreklerinde hisseden herkese sabır dilendi.

Kayıplara neden olanın depremler değil depremlerde yıkılan binalar olduğu ifade edilen açıklamada, bilimsel doğrulara uygun olarak tasarlanan ve inşa edilen binaların büyük depremlerde dahi yıkılmasının pek olası olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gidenleri geri getirmese de Adıyaman’daki İsias Oteli’nin yıkılmasında ihmali olan herkesin yargılanması ve cezasını çekmesinin, hem kamu vicdanı hem de adalet için son derece önemli olduğu vurgulandı.

Başlatılan ve başlatılacak yargı süreçlerinde bilirkişi raporlarının önemli olacağına işaret edilen açıklamada, “Bu raporların hazırlanmasında hem Türkiye’deki hem de Kıbrıs’taki yetkili makamlara büyük rol düşmektedir. Ancak bununla beraber veya ayrıca meslek odalarının ve üniversitelerin de bilirkişi raporları hazırlaması mümkündür; hatta gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

DAÜ öğretim üyesi otel enkazında inceleme yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in KKTC'den giden okul takımının kaldığı İsias Otel'in enkazında incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in dün Adıyaman’daki Isias Otel enkazında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.