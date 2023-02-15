‘Minnettarız’

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, depremden etkilenenler için KKTC’den Türkiye’ye 82 tır yardım gönderildiğini, 13 milyon TL’lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirterek, “Deprem nedeniyle Türkiye’ye en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Tek millet olduğumuzu güçlü şekilde hissettik. Yüreği birlikte atan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nu ziyaret ederek, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Feyzioğlu, Türkiye’ye 82 tır yardım gönderildiğini, bunun bin 600 ton yardım malzemesine denk geldiğini, yardımların gönderilmeye devam ettiğini ifade ederek, insanların evlerindeki sobaları dahi paketleyip tırlara verdiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk halkına minnettarım"

Depremzedelere gönderilen yardımlar arasında soğuk iklim çadırı, ısıtıcı, battaniye, jeneratör, kuru gıda, su, süt, narenciye ve hellim de olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kıbrıs Türk halkına minnettarım. Millet olmak mutlulukta, kıvançta birlik olmak kadar acıda ve kederde de birlik olmaktır. Biz bunu yaşadık. Türkiye’ye, dünyada en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi.

"13 milyon TL AFAD hesaplarına aktarıldı"

Yüzlerce kişinin, dernek, kurumun ve firmanın Türkiye’deki depremzedelere nakdi yardım yaptığını söyleyen Metin Feyzioğlu, şu ana kadar 13 milyon TL’nin AFAD hesaplarına aktarıldığını belirterek, bunun nüfusa göre ciddi bir yardım olduğunu vurguladı.

Metin Feyzioğlu, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan 40 kişilik ekibin 8 donanımlı araçla deprem bölgesine gittiğini de belirterek, bu ekibin sadece Adıyaman’daki İsias Hotel enkazına değil, birçok enkaza koştuğunu kaydetti.