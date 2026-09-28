Katliam gibi kaza

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza yerinde yetkililerden bilgi alan Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun."

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup olayla ilgili adli soruşturma, tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

