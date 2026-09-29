Bu bir rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk günden bu yana rekora doymadığını belirtti. Erdoğan, havalimanının geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından sona erdi. Saat 16.25 sıralarında başlayan toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 18 Eylül’de İstanbul’a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk günden bu yana rekora doymadığını belirten Erdoğan, havalimanının geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Nisan 2025’te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunun hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, havalimanının aynı anda 3 pistten bağımsız iniş ve kalkış yapılabilen merkezler arasına girdiğini belirtti.

Erdoğan, hizmete alınan 4’üncü ana pistle bu kapasitenin daha da güçlendirildiğini ifade ederek, “890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğundaki 4’üncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6’ya çıktı” dedi.

Yeni pistin bekleme sürelerini kısaltacağını, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacağını belirten Erdoğan, olumsuz hava şartlarında iniş-kalkış emniyetinin de üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Şehit yakını ve gazilere yönelik atamalar

Erdoğan, yeni görevlerine başlayan 571 kişiyle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179’a yükseldiğini açıkladı.

Şehitlerin, gazilerin ve şehit yakınlarının hakkının hiçbir zaman tam olarak ödenemeyeceğini belirten Erdoğan, devlet olarak imkanlar nispetinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmaya, hayata geçirilen düzenlemeler ve atılan adımlarla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, yeni atananlara millet yolunda hizmetlerinde başarı diledi.

Erdoğan, şehitleri rahmetle yad ederek, tahriklere kapılmadan vakar ve metanetlerini koruyan şehit ailelerine de teşekkür etti.

