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Bu bir rekor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı

Bu bir rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk günden bu yana rekora doymadığını belirtti. Erdoğan, havalimanının geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.
Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından sona erdi. Saat 16.25 sıralarında başlayan toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 18 Eylül’de İstanbul’a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.
İstanbul Havalimanı’nın açıldığı ilk günden bu yana rekora doymadığını belirten Erdoğan, havalimanının geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını açıkladı.
Nisan 2025’te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunun hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, havalimanının aynı anda 3 pistten bağımsız iniş ve kalkış yapılabilen merkezler arasına girdiğini belirtti.
Erdoğan, hizmete alınan 4’üncü ana pistle bu kapasitenin daha da güçlendirildiğini ifade ederek, “890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğundaki 4’üncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6’ya çıktı” dedi.
Yeni pistin bekleme sürelerini kısaltacağını, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacağını belirten Erdoğan, olumsuz hava şartlarında iniş-kalkış emniyetinin de üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Şehit yakını ve gazilere yönelik atamalar
Erdoğan, yeni görevlerine başlayan 571 kişiyle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53 bin 179’a yükseldiğini açıkladı.
Şehitlerin, gazilerin ve şehit yakınlarının hakkının hiçbir zaman tam olarak ödenemeyeceğini belirten Erdoğan, devlet olarak imkanlar nispetinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
Şehitlerin emanetine sahip çıkmaya, hayata geçirilen düzenlemeler ve atılan adımlarla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, yeni atananlara millet yolunda hizmetlerinde başarı diledi.
Erdoğan, şehitleri rahmetle yad ederek, tahriklere kapılmadan vakar ve metanetlerini koruyan şehit ailelerine de teşekkür etti.
 

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YORUMLAR
Cavidan
Cavidan - 8 saat Önce

Ayşe evine dön

Ertan Balloni
Ertan Balloni - 7 saat Önce

Istanbul Hava limanina da ATATURK HAVA limani adi verilmeli idi

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Londra ve Moskova'da 4 er Uluslararası hava linanı var. Kimse senin yaptığın gibi kankalara kıyak olsun diye diğer Havaalanlarını hele ülkenin en büyük havalimanını hem de ülkenin, CUMHURİYETİN kurucusunun ismini taşıyanı kapatma alçaklığını göstermedi.

Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Ülken tam bir rezillik ve kaos içinde. Herkesi tutukluyorsun. Millet cinnet geçiriyor. Kalıcı enflasyon yüzyılı yaşatıyorsun. (Borsan enfkasyon gerisindeki mevduatlar, döviz baskısı ve borsa manipülasyonları ile ayakta durmaya çalışıyor). Demokrasi, huzur, güven ve en kötüsü umut bile yok.
Antidemokrstik hileli seçimlerini Trump yüzüne ve Dünyaya söyledi. Yani yüzüne tükürüldü. Hamdolsun ssyemizde yağmur yağıyor dedin.
Ülke değil cehslet yönetmeyi biliyorsun.
Mertsen sağlığında hesap ver!

Doğru Söz
Doğru Söz - 7 dakika Önce

Erdoğan'ın baş yardımcısı, ikidebir hapse attığı en ahlâklı gazeteciler sayesinde hırsızlıktan suçüstü yakalanıyor. Erdoğan milletin parasını kimseye yedirmeyiz diyor. Ulan senin, İnali Binali'nin, Melih'in ve nicelerinin çocukkarı ve damatları AKP li iktidarı döneminde ülkenin en zenginleri oldular. CEHALETE konuşmayı bırak. Bağımsız olacak mahkemelerde hesap ver bakalım...

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