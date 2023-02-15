Yardım çağrısı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bir hafta içinde 200 civarında depremzedenin Girne’ye geldiğini açıkladı ve yardım çağrısında bulundu.

Şenkul yaptığı açıklamada, devam eden yardım kampanyası kapsamında dayanaklı gıda paketleri (konserve, bakliyat, yağ, şeker, un, vb.), temizlik ürünü, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, battaniye gibi ürünlere acil ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Şenkul, büyük felaketin ikinci haftasında Girne’ye yüzlerce depremzedenin geldiğini ve yardım ulaştırmak adına yüzlerce depremzedeye ulaşıldığını belirtti.

Şenkul, bu kapsamda yardımların içe dönük olarak devam edeceğinin altını çizdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, büyük felaketin ilk haftasında Girne Belediyesi öncülüğünde toplam 13 tır ve bir kamyon yardımın Türkiye’deki bölgelere gönderildiği bilgisini verdi.

Şenkul, ilk haftanın oldukça hayati olduğunu ve bu doğrultuda Girne Belediyesi olarak oldukça organize bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Murat Şenkul konuşmasının devamında, depremden etkilenen ailelerin, ülkemde bulunan akrabalarının yanına gelmeye başladığını ve bu noktada içe dönük ciddi bir yardım ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti.

Şenkul, yardım çalışmalarının içe yönelik olarak devam edeceği bilgisini verdiği açıklamasında, günlük yaklaşık olarak 200 depremzedeye ulaşıldığını ve bu kişilerin yardım talebini karşılamak için yardımların hız kesmeden Girne Belediyesi’ne ulaşmaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Binalar için inceleme başlatıldı

Öte yandan Şenkul, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Girne’deki binalar için inceleme başlattıklarını açıkladı. Şenkul, belediye olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceklerini vurguladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Şenkul, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından ülkede acil olarak alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, Girne Belediyesi İmar Bölümünden, Girne’de bulunan şüpheli tüm binaların eskiden yeniye doğru listelenerek, bilgisine getirilmesini istediğini kaydetti. Geçen günlerde Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ile izleyecekleri yol hakkında kısa bir görüşme yapan Şenkul, “Deprem ile mücadele deprem olmadan yapılmalıdır. Girne Belediyesi olarak bu mücadelede sıfır taviz politikası izleyeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.