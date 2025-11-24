Güney Afrika'dan mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'daki G-20 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gazze'de çatışma ortamına dönülmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci günü, katılımcıların yer aldığı oturumlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci günde yaptığı açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken Güney Afrikalı dostlarımız sırtını dönmedi. UAD'da açtıkları soykırım davası nedeniyle Güney Afrika devletini, yöneticileri tebrik ediyorum.

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Çatışma ortamına dönülmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye Türk askerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Türkiye, güvenlik güçlerinin istikrar gücüne nasıl konuşlandırılacağını değerlendiriyoruz. Karar bu değerlendirmeden sonra verilecektir.”

Macron ve Meloni'yle görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün erken saatlerde, Expo Center'daki zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilen "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" konulu oturuma katıldı.

Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reuters haber ajansının bildirdiğine göre; Erdoğan Macron'a, Ukrayna savaşını adil, kalıcı bir barışla bitirmek için bütün diplomatik çabaların kullanılması gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

