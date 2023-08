Sona doğru geliniyor

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için kaos uyarısında bulundu. Görür, "Bilim insanları 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular." dedi. Bu şekilde 24 senenin geride kaldığını ifade eden Görür, "Depremin olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi.

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendirdi.

17 Ağustos depreminin ardından yapılan araştırmaya dikkat çeken ve zamanın daraldığını hatırlatan Prof. Dr. Naci Görür, minimum 7 üzerinde bir depremin olacağını ve afet yönetiminin İstanbul'daki ekip ile mümkün olamayacağını söyledi.

Görür, acilen depreme karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'un 2004 yılında, depremin zamanlaması ile ilgili yaptığı çalışmayı hatırlatarak, "Parsons diye bir Amerikalı bilim insanı, bizden Türkler de var, bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının yüzde 64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Bu şekilde biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik." dedi.

Depremin olma periyodunun sonlarına doğru gelindiğinin altını çizen Görür, "Her yıl da Anadolu, Batı'ya doğru yılda 2 buçuk cm ilerliyor her sene. 24 yılda da en az 50 cm daha stres birikti demektir. O halde yani biz sona yaklaşıyoruz demektir." şeklinde konuştu.

Görür, depremin ardından İstanbul'a dışarıdan destek gelmesi gerektiğini ifade ederek, kentin kendi kendine yetemeyeceğini belirtti.

"Çünkü hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul. Bir de bu gecekondu mantığıyla gelişmiş, plansız bir kent. Dolayısıyla yani depremde olabilecek yıkım nedeniyle burada ulaşım da olmayabilir." diye konuşan Görür, İstanbul'da büyük bir kaos olabileceğine değindi.