Cezalar artırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yol kesme eylemine 3 yıla kadar, meskun mahalde silahla ateş etme eylemine 5 yıla kadar hapis cezası getirileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde sık sık gündeme gelen trafikte yol kesme ile düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiillere ilişkin hazırladıkları yeni taslakla ilgili bilgi verdi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırlanan yasal düzenleme önerilerinin, 10'uncu Yargı Paketi'nde yer aldığını ve kanun teklifinin, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini belirterek, "Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11'inci Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir. Buna göre; trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir. Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

"Müsamaha gösterilmeyecek"

Aynı şekilde; düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiilinin yaptırımı da ağırlaştırıldığının altını çizen Bakan Tunç, "Hazırladığımız taslakta; meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir. Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Belirtmek gerekir ki bu fiiller sonucunda yaralama veya ölüm gerçekleşmesi halinde halihazırda bu suçlardan mevzuatımızdaki cezalar eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" dedi.

Trabzon ve İstanbul’daki olaylarda tutuklama

Öte yandan Bakan Tunç, Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma merasiminde bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahla ateş etme olayında iki kişinin tutuklandığını bildirdi.

Ayrıca Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesen ve aracına saldıran şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.

Bakan Tunç, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü, toplumun huzurunu ve güvenini tehdit eden her türlü olaya tedbir alacaklarını ifade etti.

