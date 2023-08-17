Kıyım başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Mesut Ener görevden alındı yerine ise Serkan İlseven atandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu görevden alındı, yerine Sümer Kızıldere atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Asilkan görevden alındı, yerine ise Oğuz Köse atandı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Evet müdür, müsteşar kıyımına başladılar” dedi.

Özersay, paylaşımında “Biraz ülke, biraz devlet sevgisi olan kimse bunu yapmaz! Devlet bürokrasisini zaten ha bire yaptığınız seçim istihdamlarıyla, sınavsız ve münhalsiz partizanca işe alımlarla, seçim istihdamlarıyla yerle bir ettiniz şimdi de üst düzey bürokratlar açısından kamuya zarar veriyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Evet müdür, müsteşar kıyımına başladılar. Görevden alınan Bakanlar UBP’li değildi başka partinin Bakanıydı da biz mi bilmiyorduk? Görevden alınan Bakan UBP’li, göreve atanan Bakan UBP’li ve siz şimdi sıradan tutup müdürleri, müsteşarları, genel koordinatörleri ve belki de dahasını görevden alıp başkalarını atayacaksınız. Üstelik yarın olası bir UBP kurultayı öncesinde bir beş Bakan daha değiştirdiğinizde aynı kıyıma orada da devam edeceksiniz çok belli.

Biraz ülke, biraz devlet sevgisi olan kimse bunu yapmaz! Devlet bürokrasisini zaten ha bire yaptığınız seçim istihdamlarıyla, sınavsız ve münhalsiz partizanca işe alımlarla, seçim istihdamlarıyla yerle bir ettiniz şimdi de üst düzey bürokratlar açısından kamuya zarar veriyorsunuz. Devletin devamlılığını da yerle bir ediyorsunuz. Öyle anlaşılıyor ki kurultay için devlette taş taş üstünde bırakmayacaksınız. Gerçekten inanılır gibi değil. Sizin ettiğiniz yemin milletvekili yemini değil miydi acaba? Neden mi? Çünkü devleti yıkma yemini etmiş gibi davranıyorsunuz da ondan.”

