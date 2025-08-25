Gurur kaynağı

İstanbul Boğazı'nda geçit töreni heyecanı yaşandı. Savarona ve TCG Anadolu dahil dokuz gemi, TEK-NOFEST Mavi Vatan kapsamında Boğaz'dan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dolma-bahçe'de Türk donanmasını selamladı. Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştir-di.

Tören TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında yapıldı. Geçit töreni için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluştu.



Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından Yavuz Sultan Selim Köprü-sü'nden güneye hareketiyle başlamış oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anado-lu'da yer aldı.

Geçit töreninde Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı Savarona da yer aldı.

Sarıyer merkez sahili ve Tarabya önlerinden geçen gemiler, sonrasında ise Emirhan, Kanlıca, Rumelihi-sar ve Kandilli-Bebek hattını selamladı.

Donanma daha sonra Dolmabahçe önlerine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaz geçişini selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Savarona, TCG Anadolu ve 7 gemi ile icra edilen töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden takip etti.

Gemilerdeki askeri mürettebat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve denizci-lere özgü selamlama şekli olan çimariva ile selamladı.

Çalışma fisinin açık alanında gemileri seyreden Erdoğan, mürettebata ve tören vesilesiyle gemide bu-lunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti.



Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025, 15:33