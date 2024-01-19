TIR’a gizlendi  limandan girdi

Suna ERDEN

İşlediği suçlardan 2017 yılında Kuzey Kıbrıs’tan ihraç edilen Yakup Hediye’nin TIR’a gizlenerek, ülkeye geldiği ortaya çıktı.

Girne'de, Mustafa Çağatay Caddesine bulunan bir apartmanda Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan aramada tespit edilen zanlı mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 10 Ocak 2024 tarihinde, 15.00-15.20 saatleri arasında Girne'de, Mustafa Çağatay Caddesine bulunan bir apartmanda Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından yapılan aramada 16 Ocak 2017 tarihinde KKTC'den ihraç edilen zanlının tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 29 Kasım 2023 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirtti.

Zanlının 11- 12 Ocak 2024 tarihlerinde iki kez Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak aleyhinde toplam 6 gün tutukluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Muhaceret Şubesi'nden soruşturma yapılarak giriş-çıkış ve izin dökümlerinin temin edildiğini açıkladı. Polis memuru, ayrıca 6 günlük sürede kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının ifadesinin araştırıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, ülkeye kaçak giriş yapan zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

