Gözler mahkemede

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davanın 5. celsesi bugün görülecek. Dava kapsamında, kurultayda “hile yapıldığı” iddialarına ilişkin Ankara ve İstanbul’daki ceza ve hukuk dosyaları da incelemeye alındı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı. Dava, 15 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleşti ve ilk duruşma 17 Nisan’da görüldü. Duruşmaya CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.

Mahkeme, ara kararında Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’na 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin katılım listesi ve mazbata ile YSK’ya yapılan başvuruların ve iptal kararlarının celbini istedi. İkinci celse 26 Mayıs’ta yapıldı; mahkeme, CHP Genel Merkezi’nden parti tüzüğünün istenmesine ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 38. Kurultay’a ilişkin soruşturmanın son durumunun bildirilmesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran’da 38. Kurultay’a ilişkin soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı. 12 şüpheli hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kurultay iptal davasının üçüncü celsesinde, davacı avukat Üregen, kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmadığını ve kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu savundu. Davalı avukatı Çağlayan ise mahkemelerin siyasi partilerin kongre seçimlerine inceleme yapmaya yetkisi olmadığını belirtti. Mahkeme duruşmayı 8 Eylül’e erteledi; CHP’nin kuruluş haftası gerekçesiyle duruşma 15 Eylül’e alındı.

Bu süreçte Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’daki ceza ve hukuk dosyalarını da incelemek üzere talepte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 şüpheli hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan iddianame hazırladı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen bazı yöneticilerin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bugün n görülecek 5. celse öncesinde, kurultayda hile yapıldığı iddialarına ilişkin ceza dosyası ile İstanbul’daki ceza ve hukuk dosyaları dava dosyasına eklendi.

