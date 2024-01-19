Kritik süreç

Hükümet ortağı 3 parti Mart, Nisan ve Eylül aylarında kurultaya gidecek. Yeniden Doğuş Partisi’nin kurultayı Mart ayında gerçekleşecek. Demokrat Parti’de yeni genel başkan Nisan ayında, Ulusal Birlik Partisinde ise Eylül ayında belirlenecek.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kendisine yönelik saldırıların kurultay öncesine isabet ettiğini söylerken, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, partisine mensup 2 milletvekili ilişkilerin iyi olmadığını belirterek, gerilime dikkat çekti.

UBP’nin Eylül ayında gerçekleşecek olan kurultayında Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra, eski bakanlardan Hasan Taçoy genel başkanlık için yarışacak. Ancak; aday sayısının 4’e çıkabileceği, 2 bakanın nabız yoklaması yaptığı belirtiliyor.

UBP’de kazan kaynıyor

Hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), 2024 yılı Eylül ayında kurultaya gidecek. Kulislerde eski parti genel başkanı Faiz Sucuoğlu’nun yeniden aday olacağı ve birçok destekçi topladığı konuşulurken, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Genel Başkanlık görevine aday olduğunu açıkça belirtti. Taçoy, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise aday olacağını açıkladığı için tehdit edildiğini iddia etti. Sucuoğlu, Taçoy, mevcut genel başkan Ünal Üstel’in yanı sıra sürpriz isimlerinde de genel başkanlık yarışına katılacağı belirtilirken, 2 bakanın koltuğa talip olacağı, nabız yokladığı bilgisi elde edildi.

Parti genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise şimdiden kurultay için çalışmalarına ve bölge ziyaretlerine hız vermeden devam ediyor.

Arıklı eleştirileri “operasyon” olarak niteledi

Koalisyonun diğer ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) ise genel başkan Erhan Arıklı’nın mal varlığı ile ilgili yaşanan gelişmelerden soğuk bir hava estiği belirtiliyor. Sadece mal varlığı değil, kısa bir süre önce T izinleri konusunda da yakınlarına çıkar sağladığı gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan Arıklı, hakkındaki söylemleri 2024 yılı Mart ayında yapılacak kurultaya bağladı. Arıklı, YDP’nin Dörtyol’da gerçekleştirdiği kitle toplantısında yaptığı konuşmada son dönemde şahsına ve YDP’ye yapılan saldırıların tesadüf olmadığını, her kurultay döneminde bu tür saldırılarla partinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

YDP’nin hükümet içerisinde icraatları ile takdir toplayan bir parti olduğunu, kurultay tarihinin de yaklaştığını kaydeden Arıklı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“YDP’nin giderek kökleşip büyüdüğünü gören kesimler bundan rahatsız. Parti içerisinde huzursuzluk yaratmak için operasyon yapıyorlar. Verilemeyecek hesabımız yok. Bu kesimlere en güzel cevabı halkla bir araya gelerek, salonlara sığmayarak veriyoruz.”

Arıklı, bu hükümetin alternatifinin erken seçim olduğunu söyleyerek, “Siyasette 24 saat çok çok uzun, 5 sene çok kısadır. Teşkilatlarımız hazırlıklı olmalıdır” dedi. Yapılacak olan kurultayı aynı zamanda bir erken seçim hazırlığı olarak da kabul ederek çalışılması gerektiğine dikkat çeken Arıklı, “Kurultayımız bu partiyi önümüzdeki normal veya erken bir seçime hazırlayacak kadroları da seçecek” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu “istenmeyen adam”

Hükümetin diğer ortağı Demokrat Parti’de de (DP) durum karışık… Parti kurultayının 2024 yılı Nisan ayında yapılması kararlaştırılırken, genel başkan Fikri Ataoğlu’nu zor bir sürecin beklediği ifade ediliyor. Mecliste genel başkan dahil 3 sandalyesi bulunan DP’nin iki milletvekilinin Ataoğlu’nu istemediği iddia edildi. İki vekil ve parti içi muhalefetin Ataoğlu’nu genel başkanlık koltuğunda istemedikleri, kulis yaptıkları, yaşanan gerginliğin kurultay yaklaştıkça daha da su yüzüne çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Ataoğlu’nun yakın zamanda Arıklı gibi ‘mal varlığıyla’ gündeme getirileceği iddia edildi. Ataoğlu ise bir gazeteye yaptığı açıklamada, banka hesaplarının, tapudaki mal varlıklarının, şahıs ve tüm aile bireylerine ait kayıtlı araçların incelenmesini önerdi. Ataoğlu, banka hesapları konusunda Merkez Bankasına görev verilmesini de önerdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 09:49