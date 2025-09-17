TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra KKTC’den Ankara’ya giden 240 muhtarı kabul etti. Kurtulmuş, Bakan Oğuz ile muhtarları TBMM Şeref Salonu’nda ağırladı. Kabulde bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Konuşmasında KKTC’nin devletleşme sürecini ve Türkiye’nin desteğini vurgulayan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemine dikkat çekti. “Kıbrıs’taki o çıkartma olmasaydı bugün böyle bir toplantıyı gerçekleştirmemiz mümkün olmayacaktı. KKTC’nin bağımsız bir kimliği olmayacaktı” dedi.

Kurtulmuş, KKTC’nin 1983’te devlet vasfını aldığını, bugün ise uluslararası alanda daha fazla tanınma mücadelesi verdiğini belirterek, “Artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emin adımlarla ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin desteğiyle güçlü bir Kıbrıs’ı inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta barış isteyen taraf Türklerdir

Kurtulmuş, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında bir seçeneğin kalmadığını vurgulayarak, “Biz Ada’da barış istiyoruz. Rumların da Türklerin de kendi devletleri içinde huzurla yaşamasını istiyoruz. Ancak milli kimliğimizden vazgeçmemiz mümkün değildir” dedi.

Kabul sonunda Kurtulmuş’a muhtarlar tarafından günün anısına hediye takdim edildi. TBMM Başkanı, muhtarlarla Şeref Merdivenleri’nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet, daha sonra Genel Kurul Salonu’nu da ziyaret etti.

Heyet, İçişleri Bakanlığı tarafından da ağırlandı

TBMM programının ardından heyet, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından da ağırlandı.

Burada bakanlığa bağlı birimler tarafından sunumlar yapılırken, düzenlenen yemekli programda Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya muhtarlara hitap ederek bir konuşma gerçekleştirdi.

