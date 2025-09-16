Katliam şebekesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırgan tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır." dedi. Erdoğan, Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesinin artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladığına dikkati çekti.

Soykırımcı İsrail'in Katar'a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Filistinliler ile Katarlı polise Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de arabulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Zirvemizi Doha'da gerçekleştirmemizi bu bakımdan çok önemli ve anlamlı buluyorum. Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Bugün alacağımız kararların, işte bu kalbi hissiyatımızı dünya kamuoyuna bir kez de yazılı olarak ilan etmesini temenni ediyorum."

Kaostan ve kandan beslenen terör zihniyeti

"Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden uluslararası hukuka ve kural temelli uluslararası sisteme meydan okuyan bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir."

İsrail'e destek verenler de tepki gösterdi

Erdoğan, Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesinin artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Katar'a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek mecburiyetinde kaldı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adımdır. Gönül isterdi ki bu daha erken bir aşamada yapılsın. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inandığını belirterek, "Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık rakamdan sarfınazar ettik." dedi.

Görüşmeler gerçekleştirdi

Zirve kapsamında Erdoğan, İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerle dayanışmayı pekiştirmek için Somali, Irak, Suudi Arabistan ve Suriye liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin bu ülkelerle işbirliğini sürdürerek İsrail’in saldırgan politikalarına karşı duracağını belirtti.