TBMM’den sert kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla yayımlanan tezkerede, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı ve soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiği vurgulandı. Tezkerede, İsrail’in Gazze’deki on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırılarının ardından, İran’a yapılan saldırılarla birlikte İsrail’in bölgesel barışı hedef alan bir strateji izlediği ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını taşıyan tezkerede şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail’in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğini hassasiyetle takip etmekteyiz.

Gazze’de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran’a yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam etmektedir. İsrail hükümeti ve ordusu, yardım sırasında bekleyen sivilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde yer alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir.

Öte yandan İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı, uluslararası iş birliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkâr bir adımdır. İşgalci İsrail’in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir.

Filistin’in yanı sıra, Suriye, Lübnan ve Yemen’de süregelen İsrail saldırıları, Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin yansımalarıdır. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi, bölgemizdeki tüm masum halkların yanında, savaşın ve İsrail katliamlarının karşısındadır.

Kuşkusuz, Netanyahu ve bazı hükümet üyeleri hakkında hem ülkesinde hem de uluslararası yargı organlarında devam eden hukuki süreçler, bu yönetimi soykırımcı olarak tescil edecektir. İsrail’in bu saldırganlığı ve uyguladığı devlet terörü İsrail’i ve ona destek veren emperyalist güçleri halklar nezdinde çoktan mahkûm etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail’in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

İsrail’in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Bilinmesini isteriz ki; barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla, bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz.”