 ‘Sabır taşı çatladı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile Ankara’da bir araya geldi. İki liderin ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, Erdo-ğan’ın Gazze’deki insanlık dramına ilişkin verdiği güçlü mesajlar öne çıktı. Cumhurbaşkanı Er-doğan, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırı politikasını “soykırım” olarak nitelendirerek, “Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin kurşunlandığı bir tabloya kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı olan herkesin sabır taşı çatlamak üzeredir.” ifadelerini kullandı. Gazze’deki zulmün durdurulması için insanlık cephesinin ortak hareket etmesi gerekti-ğini vurgulayan Erdoğan, “Bu vahşete kimse sessiz kalamaz. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail’e verilecek en etkin cevap, iki devletli çö-züme destek olmaktır.” dedi. Erdoğan, Gabonlu mevkidaşı Nguema’nın da Gazze konusundaki insani hassasiyetleri paylaştığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gaz-ze meselesinde siyasi kazanç değil, insani sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, “Biz hükümet olarak siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze’deki kardeşlerimizin acısını hafifletmek ve yarala-rına şifa olmak için çaba gösteriyoruz. Tüm siyasi aktörlerden aynı hassasiyeti bekliyoruz.” dedi.

8 anlaşma imzalandı

Zirve kapsamında Türkiye ve Gabon arasında inşaat, enerji, dijital dönüşüm, madencilik ve eği-tim gibi alanlarda iş birliğini kapsayan 8 anlaşma imzalandı.

