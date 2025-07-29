Bursa’nın Harmancık ilçesinde önceki gece meydana gelen ve geniş bir ormanlık alanı etkileyen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan Ufuk A. (46), emniyetteki ifadesinde ormanı yaktığını itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede “kasten orman yakma” suçundan tutuklandı. Ufuk A., yangını çıkarmadan önce benzin istasyonundan aldığı yakıtla Çakmak Mahallesi’ne yardım için gittiğini, ancak sonra ormanda yangın çıkarmaya karar verdiğini söyledi. İfadesinde, “Ortam karışsın istedim. Ne yaptığımı anlamadım. Çok pişmanım.” dedi.

Geçmişte FETÖ Davasından Yargılandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelinin geçmişte FETÖ üyeliğinden yargılandığını, hapis cezası aldığını ve astsubaylıktan ihraç edildiğini duyurdu. Valilik de yaptığı açıklamada, şahsın 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu olduğunu ve daha önce hakkında FETÖ bağlantısıyla işlem yapıldığını açıkladı.

İfadesinde ormanı yaktığını kabul etti

Emniyette verdiği ifadesinde ormanı bilinçli olarak yaktığını söyleyen Ufuk A., olay anında “şeytana uydum” ifadesini kullandı. Benzinle ağaçları tutuşturduğunu ve alevlerden dolayı el ve ayaklarında yanıklar oluştuğunu anlattı.

Şüpheli, psikolojik sorunlar yaşadığını, bir süredir psikiyatri ilaçlarını kullanmadığını ve zaman zaman hapishaneye girmek istediğini belirtti.

Yangın öncesi benzin aldığı görüntülendi

Olay öncesinde, şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan pet şişelerle benzin satın aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ufuk A.'nın su dolu pet şişelerin içini boşalttıktan sonra, benzin doldurup aracının kasasına koyduğu görülüyor.

“Bir anlık ruh haliyle yaktım”

Ufuk A., yangını çıkarmadan önce benzin istasyonundan aldığı yakıtla Çakmak Mahallesi’ne yardım için gittiğini, ancak sonra ormanda yangın çıkarmaya karar verdiğini söyledi. İfadesinde, “Ortam karışsın istedim. Ne yaptığımı anlamadım. Çok pişmanım.” dedi.

Terörle bağlantısı olduğunu reddetti

Şüpheli, ifadesinde herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını, eylemi kendi kararıyla, tek başına gerçekleştirdiğini belirtti. Bursa’da çıkan diğer yangınlarla ilgisinin olmadığını da ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkışına ilişkin sabotaj şüphesi doğrulanırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada yeni gözaltların olabileceği öğrenildi.

Alevler canlandı

Bu arada Bursa Harmancık'taki yangın öğle saatlerinde artan rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta yangın tehdidinin daha yüksek olduğunu söyledi. ürkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Pazartesi öğle saatleri itibarıyla Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat'ta yangınlar kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık ve Karabük'te alevlerle mücadelenin sürdüğü bilgisini verdi.

Yumaklı bir de uyarıda bulundu.

Orman yangınları açısından çok riskli bir haftadan geçildiği bilgisini veren Bakan Yumaklı, teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.