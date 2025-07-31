‘Durdurulmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü “soykırım ve insanlık suçları” ile İran, Lübnan, Suriye ve Yemen’e yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak niteledi. Bildiride, “İsrail yönetiminin durdurulması için uluslararası toplum sorumluluk almalı” çağrısı yapıldı. Toplantıda sadece İsrail’in eylemleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelesi, Suriye’deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna Savaşı da masaya yatırıldı. Beştepe’de gerçekleşen ve 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından 6 maddelik bir bildiri yayımlandı.

Teröre karşı kararlılık vurgusu

MGK bildirisinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi. Türkiye’nin “terörsüz bir gelecek” hedefi doğrultusunda önemli mesafe katettiği belirtilerek, bu mücadele sayesinde milli birlik ve beraberliğin güçlendiği vurgulandı. FETÖ yapılanmasına karşı yürütülen mücadelenin geldiği aşama değerlendirilirken, ihanet şebekesinin tüm unsurlarıyla bertaraf edilmesi yönünde kararlılık mesajı verildi.

Suriye’deki gelişmeler yakından takip ediliyor

Suriye’deki son gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin birlik, bütünlük ve istikrarını desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi. Bildiride, ülkenin yeni bir kaos ve şiddet sarmalına sürüklenmesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

İsrail’e uluslararası hukuk eleştirisi ve çağrı

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri sonuçları masaya yatırılırken, MGK bildirisiyle İsrail’in Filistin, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran’a yönelik saldırıları uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirildi. Türkiye, Gazze’deki insanlık suçlarının da altını çizerek uluslararası topluma İsrail’i durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşında tırmanma endişesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilimin tırmanmasına dair endişeler dile getirildi. Türkiye’nin, bölgede kalıcı barışın sağlanması için sorumluluk almaya ve çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu bir kez daha teyit edildi.

