İlaçlama yapacak

Girne Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren hamam böceği sorununa karşı kapsamlı bir ilaçlama programı başlattı.

Çalışmalar, kentin 9 farklı bölgesinde belirlenen takvim çerçevesinde yapılıyor. 10 Haziran itibarıyla başlayan ilaçlama faaliyetleri 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

Öte yandan Girne Belediyesi Sağlık Şubesi’nden verilen bilgiye göre sivrisinek ve haşare ilaçlamalarının da yaz dönemi boyunca yoğunlaştırılarak devam ettiği vurgulandı.

Hamamböceği mücadele programı şöyle:

"Bölge 4 (Nurettin Ersin Paşa Camii ile Zeytinlik Arası) 10 - 18 Haziran; Bölge 5 (Jasmine Court Otel ile Yeni Liman Arası) 19 - 27 Haziran; Bölge 7 (Püsküllü ile Karakum Arası) 30 Haziran - 4 Temmuz; Bölge 8 (Yeni Liman Kavşağı ile Çatalköy Sınırı Arası) 5 - 11 Temmuz; Bölge 9 (Beylerbeyi ile Özanköy’ün Güney Kısmı) 14 - 21 Temmuz; Bölge 6 (Doğanköy Bölgesi) 22 - 25 Temmuz; Bölge 3 (Karaoğlanoğlu Sahil Bölgesi) 28 Temmuz - 7 Ağustos; Bölge 2 (Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Girne Çevre Yolu Kuzey Kısmı) 8 - 14 Ağustos; Bölge 1 (Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Girne Çevre Yolu Güney Kısmı) 15 - 21 Ağustos tarihleri arasında"

