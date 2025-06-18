‘60 anlaşmaları ihlal edildi’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yükümlüklerini ihlal ettiğini söyledi.

Özersay, “Rumlar halen daha 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti devletinde olduklarına inanıyorsa garanti ve ittifak anlaşmaları yapabilirler. Ancak bu Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulan o Kıbrıs Cumhuriyeti değil” dedi.

Diyalog’a konuşan HP lideri Özersay şunları söyledi:

“1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti; 2 toplumlu yapısı olan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kıbrıslı Türk olan, Meclisi’nin yüzde 30’ü Türklerden oluşan, Bakanlar Kurulu’nda 3 Kıbrıslı Türk olması gereken bir yapıydı. Anayasasının neredeyse 3’te 2’sinin askıya almış durumdadır. Dolayısıyla bu Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulan o Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Ayrıca uluslararası anlaşmalara bakarsak güney, geçmişte Ruslar ile anlaşma yaparak, üslerinin, havaalanı ve limanlarının kullanılmasına izin verdi. İhlaller o zaman başladı. Sonra taraf değiştirdi, batının tarafına geçti, ayrıca 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olduğunda da 1960 anlaşmalarını yine ihlal etti. ABD, İsrail ve İtalya ile askeri işbirliği yaparak da 1960 anlaşmalarını ihlal ettiler.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, sadece 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adını kullandığını ancak o oluşumun yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirdi.

