Sıkı denetim yapılmalı

Meclis Genel Kurulunun dünkü bileşiminde hayvancılık ve süt sektöründe yaşanan sorunlara ele alındı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkeye Cuma günü 30 ve daha sonra tekrar 30 olmak üzere 60 bin adet hayvanın getirileceğini, her hangi bir zaafiyet de yaşanmayacağına inanç belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Hayvan Hastalıkları Kol Gezerken Canlı Hayvan İthalatı” konulu güncel yaptı.

Şahali, ülkede süt konusunda sıkıntı yaşandığını, SÜTEK’te sıkıntılar olduğunu, ancak sütün ülkenin bel kemiği olduğunu vurguladı. Sektörün 50 binden fazla kişi için büyük önem taşıdığına işaret eden Şahali, Tarım Bakanlığının, milletvekillerinin önerilerini tekliflerini desteklerini iyi algılamasını istedi.

Şahali, sektörün bir zincir olduğunu ve ödemelerin zamanında yapılmasının sürdürebilirlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ödemelerin gecikmesi durumunda, girdilerin de arttığı bu dönemde üreticinin dar boğaza girebileceği konusunda uyardı.

Ülkede çiçek ve mavi dil hastalığı konusunda pandemi yaşandığını ifade eden Şahali, ortaya ciddi çaba konması ve gereken adımların doğru zamanda atılması gerektiğini belirtti.

Ülkeye ithal edilecek hayvanlara dikkat edilmesi ve ülkeye ait ırkların geliştirilmesi gerektiğini belirten Şahali, üreticinin korunması ve hayvan hastalıklarına karşı gereken önlemlerin alınmasının önemine işaret etti.

Şahali, ithal edilecek hayvanların ülkeye nasıl adapte edileceğini, hastalıklara karşı nasıl korunacağını ve kimliklendirme işlemlerinin nasıl yapılacağını sordu.

Kürşat getirilecek hayvanların sertifikalarını sorguladı

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Üretim Sektörüne Vurulan Darbeler İstikrarla Devam Ediyor. Üreticiler Tarım Bakanlığı Marifeti ile Dolandırılıyor” başlıklı bir konuşma yaptı.

Kürşat, ülkedeki hayvancıların bir mağduriyet yaşadığını savunarak, Tarım Bakanlığı aracılığıyla yürütülen 10 bin damızlık koyun alımına ilişkin projede, son tarih geçmesine rağmen hayvanların İspanya’dan getirilmediğini söyledi.

Hayvancıların koşullarını yerine getirdiğini, sözleşmeleri imzaladıklarını ve borçlandırıldıklarını ifade eden Kürşat, basında çıkan “dolandırıcılık” iddialarını hatırlattı.

“Bu proje belli ki bir yerlerde duvara tosladı.” yorumu yapan Kürşat, projenin neden diğerlerinden farklı olarak, Hayvancılık Kooperatifi üzerinden yapıldığını sordu.

Hayvanların fiyatlarına ilişkin de bazı iddialar olduğunu söyleyen Kürşat, bu tür hayvanlarda yıllar içerisinde yapılan fiyat artışına dikkat çekti. Getirilecek hayvanların sertifikalarını da sorgulayan Kürşat, ihale sürece, sözleşme imzalanan aracının kim olduğu, hayvanların ne zaman teslim alınacağı, zararların ne zaman giderileceği gibi sorulara cevap istediklerini belirtti. Süt ödemelerindeki aksaklıklara da değinen Kürşat, üretici ödemelerinin bu ay 11 gün sonra yapıldığını kaydederek, gecikmelerin neden olduğunu sordu.

Çavuş: Aksaklık yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sütte olan sıkıntıların saklanılan bir konu olmadığını belirterek, buna rağmen hiçbir hayvancının sütünün dökülmediğini ve pazarlamasının yapıldığını ifade etti.

Çavuş, pazarda daralma olduğunu, ancak bunun her ülkede geçerli olduğunu kaydetti.

Ödemelerde aksaklıklar yaşanmadığını ancak bayramdan dolayı birkaç gün gecikme yaşanmış olabileceğini kaydeden Çavuş, üreticilere verdiği destekten dolayı Maliye Bakanlığına teşekkürlerini sundu.

Çavuş, küçükbaş hayvan ithali projesiyle ilgili soruları da yanıtlayarak, fiyatların aya göre değişiklik gösterebileceğine dikkati çekti. Hayvan kriterlerinin de Avrupa Birliği kriterlerine göre belirlendiğini ifade eden Çavuş, bir aylık gecikmenin yaşandığını ancak bu gecikmenin devam etmesi halinde hükümetin gereğini yapacağını kaydetti. Çavuş, Hayvancılık Kooperatif ve ilgili firma ile yapılan sözleşmede, 500 bin TL’lik teminat mektubunda da bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Çavuş bakanlık olarak önerileri, çabaları yakından takip ettiklerini, kurak bir yıldan geçildiğini, bu yönde hayvancıların ana girdi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Çavuş, bakanlık olarak kaba yem, arpa, hayvan hastalıkları, kuraklık, hayvan ithali ile ilgili tüm riskleri iyi hesaplayarak adımlar attıklarını ifade ederek, ülkeye Cuma günü 30 ve daha sonra tekrar 30 olmak üzere 60 bin adet hayvanın getirileceğini, her hangi bir zaafiyet de yaşanmayacağına inanç belirtti. Tarımın üzeri açık bir fabrika olduğunu belirten Çavuş, gereken önemin verildiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025, 10:00