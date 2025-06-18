Toplum huzursuz

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından yapılan Güven 2 Operasyonu’nda silah ve mermilerle yakalanan 38 yaşındaki Ali Yavuzcan hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Kararda şiddet suçlarının arttığı, toplumu huzursuz ettiği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç; 10 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli görülen Ali Yavuzcan'ın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Yargıç; yapılan aramada bir adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Yargıç; sanığın yargılandığı 3 davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklarken, ceza takdir ederken

Yüksek Mahkeme’nin cezalandırma ilke ve prensiplerini, suçların işleniş şeklini, ciddiyetini, vahametini, sonucunu, sanığın kişisel durumunu; meseleye özgü tüm koşulları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç; kamu mal ve can güvenliğini etkileyecek hallerde ceza takdir ederken, kamu menfaatinin korunması faktörünün ağırlık kazanması gerektiğini söyledi.

Cezalar caydırıcı olmalı

Ağır ceza yargıcı; “Mahkemeler işlenen suçun ağırlığı ile orantılı ve toplumu, toplum bireyleri arasında tedirginlik yaratan suçlardan koruyan cezalar vererek, toplumun hukuka ve adalete olan saygı ve güvenini sağlanmak ve korumakla yükümlüdür. Mahkeme suçun tüm olgularını ve suçlunun durumunu kamu yararını gözeterek, suçluya uygun cezayı saptamalıdır” dedi.

Yargıç; ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, mahkemenin yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, kamu yararı gereği gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer su işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmesi gerektiğine değindi.

Yargıç; sanığın mahkum olduğu ikinci dava konusu suçun 10 yıl, diğer davaların ise 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü kaydetti.

Şiddet suçları arttı

Yargıç “Öngörülen cezalar suçların ne denli ciddi ve vahim olduğunu yansıtmaktadır. Yine gündemimizdeki davalardan da görüleceği üzere maalesef işbu suçlar oldukça ciddi şekilde yaygınlaşmıştır. Bu tür suçlar kamu menfaatini, can ve mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmekte, toplumda oldukça ciddi bir huzursuzluğa yol açmaktadır. Yüksek Mahkememiz de can güvenliğini tehdit edip, son yıllarda yaygın hale gelen kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma suçları gibi ağır suçlara kamu yararının korunması prensibine ağırlık verilmesi ve başkalarını caydırıcı ve ibret verici ceza takdir edilmesi gerektiğini kararlarında vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Tehdit edildiğini söyledi

Suçun işleniş şekline değinen yargıç; sanığın tehdit edildiği için ailesini ve kendisini korumak için silah aldığını söylediğini aktardı.

Ağır ceza yargıcı; “Hukuk devletinde sanığın yapması gereken polise gitmekti” dedi. Yargıç; sanığın 2023 yılında benzer suçtan hüküm giymesine rağmen 2025 yılında yine suç işleyerek, ıslah olmadığını gösterdiğini açıkladı. Yargıç; bunu sanık aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti. Silahın kullanılmamış olmasını, sanığın özür dileyip davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç; sanığın mahkum olduğu suçların oldukça ciddi, ağır ve kamuyu yakından ilgilendiren ve yaygınlaşmış suçlar arasında olup gerek öngörülen azami cezalar, gerekse suçun işleniş şeklinin vahameti de değerlendirildiğinde hapis cezası takdir etmeyi uygun gördüklerini ve 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.