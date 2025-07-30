Silahları ‘açlık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ortak basın toplantı-sında Gazze'de soykırım uygulandığını belirtti. Erdoğan, "İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanması in-sanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Toka-yev, Erdoğan tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katıl-masının ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan şunları söyledi:

Tokayev ile dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu süreçte bölgesel meseleleri de değerlendirdik.

Terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından daha kötü fotoğraflar geliyor. Bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanması insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz."

