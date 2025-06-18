Garanti anlaşmaları ‘çöpe’ atıldı

Rum Yönetimi; Kıbrısla ilgili Garanti Anlaşmaları’nı tamamen devre dışı bırakarak askeri işbirliği anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Fransa ve ABD’ye deniz ve hava üssü veren Rum Yönetimi, şimdi de limanlarını Hindistan savaş gemilerine açma kararı aldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesinde alınan bu karara KKTC ve Türkiye’nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği iki günlük resmi temaslarını değerlendiren Fileleftheros gazetesi “Savunma İş Birliği Aracılığıyla İlişkilerin Derinleşmesi” başlıklı haberinde savunma konusunun Güney Kıbrıs ile Hindistan’ın aralarındaki iş birliğini derinleştirecekleri alanlardan biri olduğunu yazdı.

Bu iş birliğinin iki eksende hareket edeceğini yazan gazete, bunlardan birincisinin Güney Kıbrıs’ın Hint savaş gemilerine limanlarını açacak olması, ikincisinin de iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliklerini ilerletmeleri olduğunu belirtti.

Haberde Hindistan Başbakanı Modi’nin Güney Kıbrıs ziyaretinin, ardında bir dizi kararlar bıraktığı ve bu kararların iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesinin yol haritasını teşkil edeceği ifade edildi.

Türkiye’ye cevap

Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre Hristodulidis ile Modi’nin deniz alanındaki iş birliklerini genişletme konusunda anlaştıklarını kaydeden gazete, iki ülkenin üzerinde anlaştıkları şeylerin gönderilen mesajlar ve iki ülke arasındaki iş birliği açısından ayrı ayrı okunması gerektiğine dikkati çekti.

Hindistan deniz kuvvetlerinin Güney Kıbrıs aracılığıyla Doğu Akdeniz’de varlığını hissettirmeye başlayacağını ve bunun Türkiye’nin Pakistan’daki varlığına cevap olarak addedilebileceğini yazan gazete, Güney Kıbrıs ile Hindistan’ın savunma alanındaki iş birliğinin de Türk tarafına yönelik yanıt teşkil ettiği yorumunda bulundu.

Haberde Rum kesiminin BM Güvenlik Konseyi'nde daimî bir pozisyon isteyen Hindistan’a destek belirttiği de ifade edilirken, bunun da perde gerisinde Türkiye’yle anlaşmazlığın olduğu bir konu olduğunu belirtti.

