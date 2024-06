Turizm canlandı

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da tatil yerleri doldu taştı. Antalya ve Muğla sahillerinde neredeyse adım atacak yer kalmadı. Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Trakya ve Batı Karadeniz'de de yoğunluk vardı. Bayram tatilini fırsat bilenler, tatil bölgelerine akın etti. Plajlar doldu taştı. Turizm kenti Antalya bayramı dolu dolu geçiriyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turist tatilde Antalya'yı tercih etti. Sahillerdeki yoğunluk her geçen gün arttı adeta adım atacak yer kalmadı.

Muğla her zaman gözde

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da da durum aynı. 3 günde 140 bin aracın giriş yaptığı kentin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yerli ve yabancı turistler, plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Bayram tatilini "Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde geçirmeyi tercih edenler trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin akınına uğrayan bir diğer nokta da Tekirdağ Marmaraereğlisi. Nüfusu 25 bin olan ilçe, bayramda 150 bini geçti.

Sahiller doldu. Jandarma ekipleri, dronla yaptığı anonslarla, boğulmaya ve hırsızlık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Tarihi yerler ilgi gördü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Sinop’ta, bayram tatili dolasıyla kentin tarihi ve turistik mekanları konuklarını ağırladı. Konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 90’lara ulaştığı kentte, tatilcilerin en fazla ziyaret ettiği yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Akliman, Hamsilos ve Karakum gibi turistlik mekanları da ziyaret tatilciler, sahilleri doldurdu.

Pamukkale’ye 4 günde 32 bin 249 turist gitti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı. Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu. Kurban Bayramı tatilini doğada ve denizde geçirmek isteyenlerin tercihi tabiat ve milli parklar ile sahiller ve şelaleler oldu. Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramının üçüncü gününü Kapuz, Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçirenler, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.





Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024, 11:07