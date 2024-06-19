Coşkuyla alkışlandı

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Özcan Deniz, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Merit Park Hotel sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Geceye “Yorgun Yüreğim” şarkısıyla start veren Deniz, konser alanını dolduran hayranlarına “Bu güzel bayram gününde dostlarınız ile bir aradasınız, anın tadını çıkarın. Eğlenmek bir tedavi biçimidir” sözleriyle eğlenceli dakikalar geçireceklerinin sinyalini verdi.

Yıllar boyunca birçok hit şarkıya imza atan Deniz, sevilen şarkılarının yanı sıra büyük ustaların unutulmaz eserlerini de seslendirerek gönüllere taht kurdu. Muhteşem sahne performansı ile adeta seyircinin nabzını elinde tutan ünlü sanatçı, şıklığı ve karizması ile de göz doldurdu. Muhteşem enerjisiyle hayranlarını coşturan ünlü sanatçı, “Yalan mı, Zorun Ne Benle Aşk, Bir Dudaktan, Yapmak Lazım, Aslan Gibiyim, Derin Duygular, Dön Desem, Sevdanın Rengi, Zırdeli” gibi şarkılarıyla izleyenleri mest etti.

Oyunculuk hayatında, başarılı bir kariyere sahip olan Özcan Deniz, Merit Park Hotel’de gerçekleştirdiği bu özel konser ile hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren performansı ile büyük beğeni toplayan sanatçı, konser sonunda hayranlarından büyük alkış aldı.