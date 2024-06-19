‘Varoluş mücadelesi verdik’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Ertan Alp, TMT mensubu Mehmet Çakır, TBK Gazileri Ali Ceylangüden, Selami Savaş, Mehmet Hüseyin Büyük ve şehit yakınları Nahit Salih, Hasan Nahit Mehmet Münür Mustafa ve Hasan Ertuğrul Veli’yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada geçmişte çok acılar çeken Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesi sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Çakır’ın Baf’ın ilk gazisi olduğunu ve 3 kardeşinin de şehit olduğunu ifade etti.

20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılının kutlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tek taraflı müdahale hakkından doğan askeri harekatın gerçekleşmemesi durumunda Kıbrıs’ın bir Helen Adası olacağını ve Mavi Vatan ile Gök Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin yetki alanları ve etkinliğinin ortadan kaldırılmış olacağını aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının devamına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, tek taraflı olarak Avrupa Birliği içinde yer alan Kıbrıs Rum Tarafıyla federasyon temelinde çözüm ile garantörlük ve askeri varlığın ortadan kalkacağını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm siyasetini yürüttüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle yeni ve resmi müzakerelere başlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü siyaseti desteklediklerini söyledi.

