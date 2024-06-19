Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden LAÜ öğrencisi Pakistan uyruklu Naveed Akbar’ın arkadaşları dün eylem yaptı.

Üniversite önünde toplanan öğrenciler kaza mahalline yürüdü. Ellerinde pankartlarla kaza yerinde toplanan arkadaşları, Naveed Akbar için adalet istedi.

Olay yerinde “adalet istiyoruz”, “bu kaza değil cinayet” sloganları atıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Naveed Akbar’ın nişanlısı Aycan Taliman, acı dolu duygularını ve adalet çağrısını olay yerinde dile getirdi.

Kaza sonrası büyük bir üzüntü yaşayan nişanlı, sorumluların yargılanmasını talep etti.

Taliman, Akbar’ın ailesi ve yakınlarının büyükelçilikten cenazesinin Pakistan’a ulaştırılması ve failin yargı önüne çıkarılması konusunda destek istedi.

Her şey çok ani oldu

Akbar'ın Gemikonağı'nda hayatını kaybetmesine neden olan kaza sırasında birlikte bankta oturduğu arkadaşı Sajidullah Khan, "Bilincim yerine geldiğinde, Naveed’in öldüğünü öğrendim" dedi.Khan, "Arkadaşım ve ben bankta oturmuş, kola içiyor ve cips yiyorduk, her şey çok ani oldu" dedi. Bir anda bir arabanın geldiğini gördüklerini söyleyen Khan, "Üzerimize doğru geldiğini gördüm. Araba bize çarptı. Bundan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Bir gün boyunca bilinç kaybı yaşadığını söyleyen Khan, "Bilincim yerine geldiğinde, arkadaşım Naveed’in öldüğünü öğrendim" şeklinde konuştu.

Hava sıcak diye dışarı çıktı

Akbar için yapılan eylemde, yakınlarından Ebru Şah Kılıçer de "Durumu iyi olmasına rağmen çalışıp arkadaşlarına destek olurdu. Kıbrıs’ı severdi ve burada nişanlandı" dedi. Naveed'in, hava sıcak diye dışarıya çıktığını söyleyen Kılıçer, kısa sürede hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda sabahın erken saatlerinde meydana gelmişti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan yoldan çıkarak bankta oturan Naveed ile arkadaşının üzerine çıktıktan sonra denize uçmuştu.

Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Naveed Akbar hayatını kaybederken, 22 yaşındaki arkadaşı Sajidullah Khan yaralı vaziyette hastaneye kaldırılmıştı.

Alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan’ın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde aydınlatma direğine de çarptıktan sonra 3.4 metre yükseklikten denize düşmüştü.

Kaza sonrasında hastaneye götürülen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir kısa sürede taburcu edilirken, Khan tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Akbar’ın Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olduğu belirtilmişti.

Polis, kazadan sonra tutuklanan Mehmet Eren Erdoğan’ın 143 promil alkollü olduğunu açıklamıştı.



