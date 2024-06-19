Türkiye’de Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldı. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 44'ü aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik ürettik. Bunun 109 bin 501'i güneş enerjisinden karşılandı." bilgisini paylaştı.