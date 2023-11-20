Türkiye'de yağışlarda 9 kişi hayatını kaybetti

Kış, Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolları kapandı, şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Birçok kentte aşırı yağış nedeniyle sel yaşandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde sel ve fırtına nedeniyle 9 can kaybı olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, fırtına ve sel nedeniyle Batman’da 4, Zonguldak’ta 3 ve Diyarbakır’da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Karadeniz’de şiddetli fırtına nedeniyle batan geminin mürettebatından 1 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla, Türkiye genelindeki can kaybı 9’a yükselmiş oldu. Batan gemideki kayıp 11 denizciyi arama çalışmaları ise sürüyor.



BATMAN'DA 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Seyitler Mahallesi’nde sel sularına kapılan Birgül Güner (9), Asenat Güner (1), İsrafil Güner (5) ve Lalihan Güner (54) yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'TA 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak şiddetli fırtınanın en çok zarara yol açtığı yerlerden biri oldu

Ereğli ilçesinde bir aracın sele kapılması sonucu, araçta bulunan 4 kişiden 3’ü yaşamını yitirdi.

İlçede, Karadeniz açıklarında batan Kafkametler isimli geminin kayıp mürettebatından 1’inin cansız bedenine ulaşılmasıyla, kentteki can kaybı sayısı 4’e yükseldi. Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolunda üç noktada heyelan yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrek ilçesindeyse, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.



Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda da su seviyesi yükseldi. Cezaevindeki hükümlüler, tahliye edildi. Ereğli'de, sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar da su altında kaldı. İş yerleri zarar gördü, sahil yolundaki birçok ağaç devrildi.

DİYARBAKIR’DA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır’da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, tabelalar uçtu. Hani ilçesinde sel sularına kapılan zihinsel engelli Behçet Avcı yaşamını yitirdi. Kırsal bölgelerde, yaşanan taşkınlar nedeniyle ev ve ahırları su bastı.

Erzurum, Ardahan ile Kars ise beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle 261 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.