Hristodulidis: Doğum izinlerini arttırıyoruz

Rum lider Nikos Christodoulides cumartesi günü düzenlenen Altıncı BPW Akdeniz Sempozyumu'nda “Oyunları değiştiren bir ekonomide kadın kahramanlar” başlıklı konuşmasında, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için bütünlüklü bir çalışma yaptıklarını söyledi ve hükûmetin karar alma pozisyonlarında yer alan kadınların sayısının artırılması dâhil bir dizi tedbir açıkladı; doğum ve babalık izinlerini artırmayı planladıklarını bildirdi.

Rum lider Christodoulides şöyle konuştu:

“Dört kız çocuğu babası olarak ben, toplumun her alanında aktif, adil ve eşit fırsatların gerçekte var olmadığının tamamen farkındayım. Bu durum kadınlara dayatılan olumsuz, kalıplaşmış görüş ve eylemlerin oluşmasına neden oluyor.”

“Kadınların 21’inci yüzyılda karşılaştığı sorunlar giderek daha zorlu hâle gelmiştir. Artık bunlarla yüzleşmek ve yaratıcı stratejiler ve çözümler üretmek, kararlı ve etkili şekilde hareket etme zamanı gelmiştir.”

Konuşmasında Dünya Bankası'nın verilerinden örnekler veren Christodoulides, iş gücüne katılımda cinsiyet farkının %13 ila %26 arasında değiştiğini, kadınların genellikle daha düşük ücretli işlerde ve sektörlerde çalıştığını ve iş gücüne katıldıklarında sosyal güvenlik ağlarına daha az erişime sahip olduklarını kaydetti.

İş gücündeki cinsiyet farkının kapatılmasının küresel Gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla’ya (GSYH) yaklaşık 28 trilyon ABD doları katkı sağlayacağının tahmin edildiğine dikkat çekerek, ekonomiye insan haklarına ve toplumsal eşitliğe faydası da eklendiğinde topluma katma değerinin büyük olacağını ifade etti.

Liderlik pozisyonlarında kadınların eksikliğine işaret eden, nüfusun bir bütün olarak temsil edilmesinin sağlanmasının zorunlu olduğunu kaydeden Christodoulides, “Her düzeyde karar alma süreçlerinde daha fazla kadına ihtiyacımız var. Kadınlar karar verme tablosuna erkeklerden farklı bir bakış açısı getiriyor” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 16:21