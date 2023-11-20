Kıbrıs'ta "Kara parayı harcamak istiyorsun, ev almak istiyorsun, soru sorulmuyor."

Rus Parası Kuzey Kıbrıs'ta İnşaat Patlamasını Kışkırtıyor

The Guardian'ın haberine göre, Kıbrıs'ın güneyindeki kısıtlamalardan kaçan Ruslar, Kuzey Kıbrıs'ta yaptırımsız bir yaşam sürüyor. Ukraynalı "Ivan" adlı bir kişi, denetimsizlik nedeniyle kara para aklamanın, ev almanın ve banka işlemlerinin oldukça kolay olduğunu belirtiyor.

İskele: Rus Oligarkların Yeni Limasol'u

İskele bölgesine "yeni Limasol" deniliyor ve bölge, Rusların ilgisini çekiyor. Kiril alfabesiyle yazılmış mağaza tabelaları, lüks otomobil bayileri ve kripto para mağazalarıyla dolu olan İskele, Rus oligarkların gözdesi haline gelmiş durumda.

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Güney Kıbrıs, Rus Kara Parasını Aklama Merkezi

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) araştırmasına göre, Güney Kıbrıs, Rus kara parasını aklamanın bir merkezi haline gelmiştir. Kıbrıs, zengin Rusların servetlerini Avrupa'ya taşımak için tercih ettiği önemli bir offshore finans merkezi olarak hizmet veriyor.

Putin ve Anastasiadis İlişkisi: Kara Para ve Yatırım Tsunamisi

ICIJ raporu, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, Putin'in müttefikleriyle anlaşmalar yaparak şüpheli gelirin aklanmasıyla bağlantılı paravan şirketlerde görev aldığını iddia ediyor. Güney Kıbrıs'ın oligarkların mal varlığını saklamak ve Batı'daki yaptırımlardan kaçmak için bir kavşak haline geldiği belirtiliyor.

Gölge Finans ve Güney Kıbrıs'ın Zayıf Yasalara Dayanan Mali Sistemi

Güney Kıbrıs'ın finans sistemi, büyük bankacılık sektörüne ve güçsüz yasalara dayanıyor. ICIJ raporunda, Rus oligarkların Güney Kıbrıs'ta yatırım tsunamisi yarattığı ve güneydeki mali sistemin demokratik kurumları erozyona uğratmak için kullanıldığı iddiaları yer alıyor.

Suriye İle İlgili Şüpheli Para Transferleri ve Dolandırıcılıklar

Güney Kıbrıs merkezli şirketlerin, Esad rejimine yaptırımlar söz konusu olduğunda Suriye devlet şirketi "Syrian Petroleum" ile para transfer etmeye çalıştığı iddiaları, belgelere dayandırılarak ortaya konuyor. Ayrıca, "Medesoil Trading" şirketi ve Beyaz Rusyalı oligark Anatoli Ternavski'nin diğer şirketlerinin kredi sözleşmelerine ve dolandırıcılıklara karıştığı belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 14:30