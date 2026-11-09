Gönül birliği sönmez meşale

Karabağ Zaferi’nin 6. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan’a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan’da 8 Kasım Zafer Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı.

Erdoğan, Şuşa Valiliği’nde düzenlenen törenin ardından Aliyev ile baş başa görüştü.

Törende askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı; liderler heyet üyelerini tanıttı.

Erdoğan’a ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın açıklamasında, Karabağ Zaferi’nin 6. yıl dönümünde Şuşa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayatını kaybedenleri andı ve gazilere teşekkür etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri “bir millet, iki devlet” anlayışıyla tanımlayan Erdoğan, Şuşa Beyannamesi’yle güçlenen müttefiklik bağının sürdürüleceğini belirtti; “Bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır.” dedi.

Bu vizyonu Türk dünyasında hakim kılmak için de var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha etkin ve kurumsal bir yapıya kavuşması için Türkiye’nin dönem başkanlığı sırasında çaba göstereceklerini de söyledi.

Karabağ’ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşması için Azerbaycan’ın yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin tecrübesini paylaşmaya ve yeniden inşa çalışmalarına katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti. Erdoğan, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanması vazifeleri olduğunu belirtti.

Güç ve moral verdi

Aliyev de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birlik ve kardeşliğin sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bunu sarsmak isteyenler arzularına hiçbir zaman ulaşamayacaktır." dedi.

Erdoğan’ın Zafer Günü’nde Azerbaycan’da bulunmasının halkını sevindirdiğini belirten Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sırasında, Erdoğan ve kardeş Türk halkının yanlarında olduğunu kaydetti; Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Aliyev, Erdoğan’ın savaşın ilk saatlerindeki açıklamalarının kendilerine güç ve moral verdiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin Şuşa Beyannamesi’yle resmen müttefiklik düzeyine yükseldiğini ifade eden Aliyev, "Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır. Dünyada bizim kadar birbirine bağlı halklar ve devletler yoktur. Bu bizim büyük servetimizdir. Şuşa Beyannamesi yalnızca bu tarihi ve kültürel ilişkileri resmi bir çerçeveye oturtmuştur. Bizi birleştiren ortak tarihimiz, etnik köklerimiz, dilimiz, edebiyatımız ve manevi değerlerimizdir. Bu büyük bir servettir." diye konuştu.